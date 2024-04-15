中評社北京4月15日電／網評：願陽光招生能給“入學焦慮”降溫



來源：紅網 作者：黃齊超



記者從教育部獲悉，今年教育部將開展義務教育陽光招生專項行動，堅決整治招生入學過程中存在的“暗箱操作”“掐尖招生”等現象。此次教育部將成立專項工作組開展調查督導。（4月11日 央視新聞網 ）



孩子不僅是國家的未來，也關乎一個家庭的希望。從小學到初中再到高中，所有的父母都盼望自己的孩子得到良好的教育，擁有一個美好的未來。每年的招生季，無數雙眼睛都盯著名校，所以，名校招生就成了社會關注的一大焦點。



現如今，每一個家長都無需擔憂孩子沒學可上。但是，家長們的教育期待升級——想讓孩子進名校。公眾對“名校”的定義，一般是按兩個標準：其一，教育資源優越；其二，升學率高。儘管教育部三令五申地杜絕“掐尖招生”、杜絕成績與升學率排名，可還是被一些別有用心的學校鑽了空子。特別是那些以“成績”、升學率為金字招牌的民辦學校，更想方設法地“掐尖招生”，招攬優質生源。



誠然，招生過程中的“暗箱操作”“掐尖招生”等亂象，並非學校一方違規造成的，還與不完善的招生政策、不規範的招生行為、不透明的招生信息有密切關係。但無論原因如何，這都必然損害教育公平，加劇教育功利化，乃至強化公眾的教育焦慮。



想從根本上解決教育問題，最有效的措施則是做好優質教育資源這塊蛋糕，提供充足的優質教育資源，讓每個孩子都能平等地享受好的教育。但這不能一蹴而就，是一個緩慢的過程。不患寡而患不均，儘管優質的教育資源有限，不能滿足所有家長的需求，但如果名校招生相對公平，則會冰釋公眾的不滿情緒。

