網評：“高速按規定停止收費”不該是新聞

中評社北京4月15日電／網評：“高速公路按規定停止收費”不該是新聞



來源：紅網 作者：郭元鵬



近日，“廣州通車30年高速停止收費”一事衝上熱搜。作為全國最繁忙的高速之一，廣州北環高速停止收費，廣州環城高速實現全線免費通行，這讓經常通行於此的車主們非常高興，紛紛為這一做法點贊。（4月14日《經濟日報》）



一條高速公路，按照正常的規定，按照正常的法規，在“需要停止收費”的時候“停止了收費”，這原本是再正常不過的事情了。可是，如今卻成為了新聞，著實有點讓人費解。“廣州通車30年高速停止收費”為何能衝上熱搜？其實原因很簡單：那就是很多“該停止收費的高速公路”到期了卻還在收費。



全國範圍內，廣州不是第一個按規定停止高速收費的城市。近年來，收費年限到期的高速不在少數，其中一些開始逐步停止收費，如2022年12月11日，湖北第一條高速——武黃高速停止收費；2023年9月8日，京平高速李天橋至京津界段停止收費等。但是記者的調查顯示：從總體上來看，按規定停止收費的高速並不多。也就是說正是因為“到期依然收費”的高速公路很多，才導致了“到期不再收費”成為了新聞。



高速公路收費的模式，公眾是認可的。道理也很樸素，完全依靠政府投資建設高速公路的話，負擔太重。因此“收費還賬”的模式之下，才有了四通八達的高速公路，促進了經濟的發展，提升了交通便利。但是，需要明白的是，高速公路的收費是有年限的。根據《收費公路管理條例》，經營性公路的經營期限一般不得超過30年。這意味著，一旦高速公路的收費年限到期，就應該按照規定停止收費。然而，按規定停止收費的高速公路卻並不多見。

