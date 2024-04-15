中評社北京4月15日電／網評：對文旅宣傳中的錯別字要多些“較真”



來源：東方網 作者：付彪



“首都機場T3航站樓有一座名叫‘紫微辰恒’的雕塑，我懷疑是創作者把‘垣’錯寫成了‘恒’。”最近，清華大學國家形象傳播研究中心智庫專家、城市品牌研究室執行主任眭謙反映，首都機場T3航站樓內渾天儀雕塑基座的說明中存在多處錯別字。（4月12日《北京日報》）



眭謙毫不客氣地指出首都機場航站樓裡渾天儀雕塑說明中存在的錯別字，這種“較真”值得點贊和學習。他認為，該基座上雕嵌的一些古文字句，跟天文學毫無關係。不得不說，設計者及“書法家”都太“疏忽”了，以至於把天文學的星座術語“紫微垣”裡的“垣”，生拉活扯地錯寫成了“恒”。除此之外，還有不少錯字。比如把“下裡巴人”的“裡”寫成“里”，“無極”“太極”的繁體應為“無極、太極”，卻寫成“無機”“太機”。



事實上，文化設施、旅遊景點出現錯別字的情況屢見不鮮。2014年，太原曾出現一面刻有百餘首唐詩的文化墻，其中存在33個錯別字。2016年，媒體曝光河南中原大佛一塊楹聯中，將“靜坐常思己過”裡的“己過”寫成“記過”。2022年10月，福州一景點關於戚公祠的介紹中，“官紳在於山平遠台設宴錢別”裡的“錢別”應為“餞別”。2023年7月，杭州一景區內懸掛的條幅，將“水光瀲灩晴方好”中的“瀲灩”寫成“漣漪”。



公共場所製作雕塑、鄉村建立文化墻、城市打造地標、景區推介古跡，本意是宣傳當地的人文歷史，展現當地的文化魅力，卻因錯別字的出現，不僅有誤導之嫌，達不到好的效果，還可能拉低一個城市、一個地方、一個景區的形象。作為文化設施、旅遊景點，每天都有許多人前來光顧，其中不少人帶著強烈的求知欲而來，但“失之毫厘，謬之千里”，一個小小錯誤，可能放大負面影響。對孩子來說，這些“知識點”說不定會伴隨終身。

