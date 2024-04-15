夏寶龍：中央全力支持香港實現由治及興

（來源：香港文匯網） 中評社香港4月15日電／據香港文匯網報導，“全民國家安全教育日”開幕典禮暨主題講座今日（15日）上午在香港會議展覽中心舉行，活動主題為“總體國家安全觀10周年”，以提高全港市民維護國家安全的意識和責任感。中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍率領港澳辦領導班子全體成員在北京以視頻連線方式出席在香港舉行的“全民國家安全教育日”開幕典禮。夏寶龍擔任主禮嘉賓，並發表主旨致辭。



夏寶龍表示，實現由治及興需要更加堅定“一國兩制”，發揮“一國兩制”對香港繁榮穩定的根本保障作用。“一國兩制”是香港的最大優勢，回歸以後，香港之所以馬照跑舞照跳，之所以能戰勝各種風雨挑戰，穩步前行，都是源於“一國兩制”這一制度安排。現在大家對“一國兩制”越來越篤定篤行。“一國兩制”作為國家的一項基本國策，是香港長治久安的保障。中央堅持“一國兩制”的方針立場，一以貫之，從沒有動搖過，習近平主席堅定地說，中央貫徹“一國兩制”方針堅持兩點：一是堅定不移，確保不會變不動搖；二是全面準確，確保不走樣不變形。這一方針過去沒有變，現在不會變，將來也不需要變。



夏寶龍強調，正是因為有了“一國兩制”，才使得香港資本主義制度長期不變，生活方式長期不變，普通法制度長期不變，香港的自由港地位、簡單低稅制、資金自由流動、與國際接軌的監管制度、國際化、法制化、市場化等不僅不會消弱，還會大放異彩；正是因為有了“一國兩制”，香港才既享有巨大的“一國”之力，又擁有廣闊的“兩制”之便，香港連接祖國內地，同世界各地的重要橋樑和窗口作用更加凸顯，維護好“一國”就是在拓展“兩制”，隨著“一國兩制”實踐的不斷深入，香港引進來走出去，雙向服務平台功能勢必越來越強；正是因為有了“一國兩制”，香港有求，祖國必應，不論香港遇到什麼樣的困難和挑戰，來自祖國的後盾支持只會加強，不會減弱。中央全力支持香港實現由治及興，更多挺港惠港措施陸續有來。在新的起點上，大家要用好“一國兩制”這一最佳制度，把“一國兩制”的紅利最大化，使其優勢充分彰顯釋放，繪就“一國兩制”更加豐富多彩的美麗畫卷。

