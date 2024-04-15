﻿鐵匠退休“色梗”失傳　盼飄色獲保育傳承

在香港的長洲島，長洲太平清醮“飄色會景巡游”行進中。（來源：新華社） 中評社香港4月15日電／據大公報報導，屬於國家級非物質文化遺產項目的長洲太平清醮將於五月舉行，飄色會景巡游是重頭傳統活動之一，近日正在甄選合適孩童作為“色芯”。而支撐“色芯”的鐵架“色梗”是飄色的靈魂，鐵匠世家第四代傳人、資深飄色師傅黃成就過去60多年，見證飄色變遷，從昔日的抬轎，轉變為今天的推車；由中國民間故事主題，到今天的時事熱話，不變的是承載著鄉裡聯繫感情的期盼，隨著黃師傅年邁退休，他期盼政府重視，協助保育飄色傳統，令這個非遺項目得以傳承。



“我13歲開始跟爺爺、爸爸學打鐵，到現在已經超過60年經驗。”79歲的黃成就，家中從太爺一輩開始製作飄色，他這輩是第四代。飄色由“色芯”、“色梗”、“色櫃”三部分組成，“色梗”即是連接表演小童（色芯）和布景的鐵枝，由鐵匠製作，需配合小朋友的身高、當年主題而製作，“要先燒紅鐵枝，再在鐵砧上大力敲打，如果不小心，會被鐵枝飛出來的火花燙到起泡，做一個色梗要用一日”，黃成就摸著色梗說。



挑選四歲孩童當“色芯”



長洲太平清醮活動已傳承百多年，據長洲島民相傳，清代晚期長洲曾發生瘟疫，大批島民死亡。為求消災，惠潮籍居民延請高僧喃嘸，在北帝廟前設壇拜懺，超度水陸孤魂，更奉北帝神像綏靖遊行街道，之後瘟疫停止。自此，島民每年舉辦太平清醮，酬謝北帝神恩。



太平清醮於每年農曆四月初五至初九舉行，有多項活動，其中在四月初八正醮日，日間舉辦飄色會景巡游，午夜舉行搶包山等，活動十分豐富，島上鑼鼓喧天，氣氛熱鬧歡騰，恍如嘉年華會。島上的街坊會與團體各自製作飄色參與會景巡游，飄色各有主題，一般由年約四歲的可愛孩童擔任“色芯”，按照主題打扮，站在支架上，穿梭島上的大街小巷。

