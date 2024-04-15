宏國前“第一夫人”拿台捐款買珠寶？吳釗燮否認

民眾黨黃國昌質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月15日電（記者 黃筱筠）台灣是中美洲銀行（CABEI）最大股東，但該組織卻遭指資助獨裁者。台灣民眾黨“立委”黃國昌今天質詢時質疑，“外交部”曾承諾在官網設立專區揭露資訊，為什麼至今看不到。“外交部長”吳釗燮指出，目前還沒有計劃可公布。對於黃國昌質問台灣愛心捐款給洪都拉斯，但被前“第一夫人”拿去買珠寶？“外交部長”吳釗燮則說，當地的法院已經證明不是台灣出的錢。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部長”吳釗燮報告“國際合作發展具體成效暨未來目標”，並備質詢。



黃國昌另外詢問，台灣愛心捐款給洪都拉斯，但是否拿去給洪都拉斯前“第一夫人”拿去買珠寶？吳釗燮則說，當地的法院已經證明不是台灣出的錢。洪都拉斯曾說要求台灣每年援助從5千萬美元增加。吳釗燮說，沒有那麼多。



會議主席、中國國民黨“立委”馬文君裁決說，委員會也想知道中美洲銀行資金使用狀況，可否在兩週內提供資料，吳釗燮允諾可以。



黃國昌質詢時稱，他參與的台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會曾將與一個國際反貪腐計劃OCCRP（組織犯罪與貪腐舉報計劃），曾推出獨裁者金庫系列調查報導，包括中美洲銀行本來是要協助中美洲地區人民的生活，但卻顯示成為獨裁者金庫。



黃國昌說，美國智庫CSIS呼籲要求不僅美國政府，包括台灣、韓國都是CABEI重要會員國，出資金額非常高。台灣是CABEI第一大持股會員國，認股高達美金7億元。

