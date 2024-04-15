中方呼籲避免中東緊張局勢進一步升級

4月14日，在位於紐約的聯合國總部，中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵（前中）在安理會就伊朗襲擊以色列舉行的緊急會議上發言。（來源：新華社） 中評社北京4月15日電／據新華社報導，聯合國安理會14日就伊朗襲擊以色列舉行緊急會議。中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵在發言中呼籲有關方面冷靜克制，避免緊張局勢進一步升級。



戴兵說，加沙衝突爆發以來，國際社會不僅對加沙地帶的人道災難無法接受，強烈要求立即停火止戰，同時也對衝突延宕加劇地區緊張局勢、帶來複雜嚴重的外溢影響深表擔憂。4月1日，伊朗駐敘利亞外交館舍遭到空襲，造成多名伊方人員傷亡、館舍嚴重受損。這一事件嚴重違反《聯合國憲章》和國際法，既侵犯了敘利亞的主權，也侵犯了伊朗的主權，性質極其惡劣。



戴兵說，中方對4月13日發生的升級事態深表關切。中方也注意到，伊朗方面表示，有關軍事行動系對以色列襲擊伊朗駐敘利亞外交館舍的回應，有關問題至此可視為已解決。中方呼籲有關方面最大程度保持冷靜和克制，根據《聯合國憲章》宗旨和國際法解決分歧和爭端，避免緊張局勢進一步升級。



戴兵說，這一輪形勢升級是加沙衝突外溢的最新表現，再次警示我們，巴勒斯坦問題是中東問題的核心，事關中東地區和平穩定和長治久安。如果放任加沙戰火繼續延燒，其負面外溢效應必將進一步擴散，加劇地區動蕩。中東地區國家和人民不希望、也承受不起更大規模的衝突和戰爭。因此，當務之急是切實落實安理會第2728號決議，立即實現加沙停火。根本出路是全面落實“兩國方案”，徹底走出巴以衝突的惡性循環。中方呼籲國際社會特別是有影響力的國家，為維護地區和平穩定發揮建設性作用。