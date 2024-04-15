新“內閣”沒鄭文燦？陳建仁：會做最好安排

陳建仁接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月15日電（記者 盧誠輝）即將在520卸任的“行政院長”陳建仁今日到新竹縣視察，針對新“內閣”目前並未安排“行政院副院長”鄭文燦的位置，陳建仁表示，對於“內閣”人事的安排，他給予尊重，相信新“內閣”一定會做最好的安排，使得整個“內閣”能夠達到“行動創新AI“內閣”的目標，也會使台灣越來越好，所以他有無限的期待。



陳建仁今日到新竹縣湖口鄉視察“國道1號楊梅至頭份段拓寬工程”，包括中國國民黨新竹縣長楊文科、“交通部長”王國材等人都到場陪同。原定也要出席該視察工程的鄭文燦卻臨時缺席，而新“內閣”目前也並未對鄭文燦有所安排，引發外界關注。



陳建仁視察前接受媒體聯訪時指出，他很感謝“中央政府”各部會這幾年來大家的努力，特別是鄭文燦副院長，一直襄助相關的政務推動，鄭文燦具有智慧且認真，大家都兢兢業業地在做，表現相當傑出和卓越，各部會也都表現得相當不錯，因此執政的成績大家都有目共睹。



他說，會尊重未來的賴清德跟卓榮泰“行政院長”，對於“內閣”人事的安排，並給予尊重，他相信新“內閣”一定會做最好的安排，使得整個“內閣”能夠達到“行動創新AI“內閣”的目標，也會使台灣越來越好，他有無限的期待。



媒體詢問，怎麼看有學者針對建國啤酒廠擬割地北科大，表示中央跳過北市府涉違法？民團更指控，“行政院副院長”鄭文燦介入建國酒廠用地計劃，並質疑北科大掛羊頭賣狗肉，請“行政院”回應？民間團體指控是“行政院副院長”鄭文燦及“行政院政務委員”張景森介入，才讓建國啤酒廠土地用途急轉彎？

