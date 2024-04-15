富權：賴清德新“內閣”是“新潮流系大聯盟”

中評社香港4月15日電／澳門新華澳報13日發表富權文章：賴清德新“內閣”是“新潮流系大聯盟”。以下為文章內容。



賴清德本週三在台大醫院國際會議中心公布首波“內閣”名單後，侯任“行政院長”卓榮泰昨日又在台大醫院國際會議中心舉行記者會，再度公布“內閣”成員名單，“內政部長”將由“新潮流系”“立委”劉世芳出任，“交通部長”由現任“行政院秘書長”李孟諺出任，“法務部長”由台北地檢署檢察長鄭銘謙升任，“教育部長”由中山大學校長鄭英耀出任，“文化部長”由作家李遠（筆名小野）出任。



至於在這幾天盛傳的“國安”團隊人選，包括“外交部長”林佳龍，“國防部長”顧立雄，陸委會主委邱垂正，“國安局長”蔡明彥，並未在昨日的記者會發表。其原因很簡單，一方面，雖然“外交部”、“國防部”和陸委會都是在“行政院”的序列，而且其首長也出席每週四舉行的“行政院”院會，但按照相關法律規定，卻是屬於“國安”系統，由“總統”直接節制，而“國安局長”更是直屬於“國安會”，不屬“行政院”，而“總統”則兼任“國安會”主委。



因此，上述幾個部會的首長名單（“國安局長”除外）的發表，應由賴清德與卓榮泰共同宣布。而昨日的記者會，賴清德沒有出席，這是符合行政倫理的。賴清德出席本週三的記者會，是宣布“行政院長”人選；隨後即由準“行政院長”卓榮泰公佈“行政院”副院長及秘書長的人選，較為嚴謹地遵循了禮制，也體現了賴清德信任卓榮泰。而昨日公佈的“閣員”名單，全部是“國安”團隊以外的單純行政首長，因而賴清德也就既是遵循禮制，也是表達完全信任卓榮泰，由卓榮泰獨自發表部分新“內閣”人員名單。



另一方面，正因為美國“AIT”主席羅森伯格當面告誡賴清德必須“維持現狀”，尤其是在有關台海局勢的“國安”領域。因此，賴清德對“國安”團隊的人選，即使是已經“胸有成竹”，也還是較為謹慎，可能會在“五二零”前的“埋班”的中末段公佈，以體現其對羅森伯格“維持現狀”告誡的誠惶誠恐。陣營人如此，昨日由卓榮泰公佈的“閣員”名單，基本上是屬於羅森伯格不那麼在意的部會的首長。而按照賴清德和卓榮泰日前的說法，新人事名單的發表，將會是分波進行，一直到“五二零”之前。這就為將公佈“國安”團隊的名單擺放在較後段的時間，埋下了伏筆。

