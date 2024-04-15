韓國國務總理請辭後　繼任者人選浮出水面

這是4月10日在韓國首爾拍攝的韓國國會議事堂外景。（來源：新華社） 中評社北京4月15日電／據新華社報導，韓國國務總理韓德洙因執政黨國民力量黨國會選舉慘敗提出辭職後，其繼任者人選成為韓國媒體熱門話題。韓國媒體14日報導，現階段已有多人被視為新任國務總理潛在人選，總統辦公室方面仍在斟酌。



韓國總統辦公室說，總統尹錫悅近期將就國民力量黨選舉慘敗表態，預計談及在餘下任期內如何改變施政方式。按韓國媒體說法，提名新任國務總理等關鍵職位人選將象徵著這種改變的開始，也可衡量尹錫悅是否願與在野黨陣營合作。



目前，最受熱議的潛在人選是韓國政壇資深人物金漢吉。金漢吉出生於1953年，曾在前總統金大中執政期間擔任文化觀光部長官。他曾任最大在野黨共同民主黨前身民主黨黨首，後退出該黨轉投保守派陣營支持尹錫悅。



根據韓國法律，國務總理提名需經國會投票通過。面對“朝小野大”的局面，尹錫悅提名的國務總理人選需得到共同民主黨部分議員支持。在媒體看來，金漢吉的背景有助其獲得兩大主要政黨支持。



此外，國民力量黨前黨鞭朱豪英也被視為潛在人選。朱豪英屬於溫和保守派，多次出任國民力量黨臨時領導人，擅長處理危機。在10日舉行的國會選舉中，他第六次當選國會議員。



國民力量黨議員、前統一部長官權寧世也有可能獲得提名。權寧世曾參與調停該黨內部派系鬥爭，以溫和、務實著稱，被觀察人士視為能平衡各方訴求的人選。



韓國媒體指出，從韓德洙當年獲提名後在國會遭“圍攻”的經歷來看，無論誰被提名為新任國務總理，獲得國會批准的道路都將相當坎坷。