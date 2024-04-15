何立峰：全力保障在建項目按時保質交付

（來源：新華社） 中評社北京4月15日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰13日至14日在鄭州調研房地產工作並主持召開座談會。何立峰強調，要認真學習貫徹習近平總書記重要指示精神和黨中央國務院決策部署，進一步認識做好房地產工作的重要性，加快推進城市房地產融資協調機制落地見效，對符合“白名單”要求的合規房地產項目要積極給予資金支持，做到“應貸盡貸”，保障項目按時建成交付，切實保障購房人的合法權益，穩定預期，促進房地產市場平穩健康發展。



何立峰先後來到鄭州市金水區、惠濟區多個在建房地產項目，實地查看項目規劃和建設進度，同項目單位、地方住房城鄉建設部門和金融機構負責人深入交談，詳細瞭解商品房建設、融資和銷售情況，調研需解決的共性問題。隨後，聽取當地房地產融資協調機制運行情況和保障在建項目交付工作情況匯報，對進一步做好房地產工作提出具體要求。



何立峰指出，我國房地產市場供求關係已經發生重大變化，要加快構建房地產發展新模式，抓好保障性住房、城中村改造、“平急兩用”公共基礎設施“三大工程”建設，抓緊解決城市房地產融資協調機制落實的堵點卡點，加強在建項目監管，保障項目融資，確保建設質量和按時交付。要健全合規房地產項目“白名單”制度，“能進盡進”。對納入“白名單”的項目，金融機構要優化貸款審批和發放流程，加快放款速度，支持項目建設竣工。對暫不符合“白名單”要求的項目，抓緊拿出有針對性的解決方案。對開發貸款和預售房款，要優化賬戶管理和資金監管，確保封閉運行，嚴防違規挪用。



何立峰要求，中央有關部門要抓緊完善細化相關政策，加強協調指導。城市政府要堅決扛起維護本地房地產市場平穩健康發展的主體責任，用好房地產調控自主權，因地制宜調整優化房地產政策。金融機構要切實落實相關政策，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求。房地產企業要落實防風險、保交付的應盡責任，加快發展模式轉型，努力實現高質量發展。