河南漯河市直機關編制精減比例統一為3%

（來源：新華社） 中評社北京4月15日電／據澎湃新聞報導，在本輪機構改革中，河南漯河對市直機關行政編制統一按3%比例精減。當地還對市直各部門領導職數重新進行核定，按照平均每個部門一正三副計算領導職數總量。



4月10日，河南省委編辦網站發布消息稱，漯河市認真貫徹落實中央和省委關於市縣機構改革的決策部署，3月18日第一時間召開全市機構改革推進會，堅持高質量高標準高效率，有力有序組織實施，截至3月29日，市級機構改革已實現“七個到位”，在全省率先完成調整優化黨政機構設置和職能配置改革任務。



其中，機構編制部門及時提出新組建部門及職責重大調整部門領導職數核定意見，組織部門提前跟進，協調聯動，及時提出幹部調整配備方案，市委研究後迅速配備到位。截至3月29日，新組建的社會工作部、國資委領導班子全部配齊，開始履行職責。同時，對不再保留的鄉村振興局、金融工作局的縣級幹部，市委也統籌考慮，一並全部調整安置到位。



按照上級關於精減機關編制的要求，漯河市委編委研究出台《市直機關行政編制精減和核定專項方案》，一方面對市直機關行政編制採取“一刀切”的辦法，統一按3%的比例精減，共精減54名。另一方面，結合各部門職能劃轉情況和職能加強情況，統籌優化編制資源配置，重新核定各部門行政編制，有效解決了新組建部門和經濟社會發展重點部門的用編需求。目前市直各部門精減的編制數和重新核定的編制數已發文明確到位。



此外，認真貫徹落實中央和省委規範領導職數的要求，漯河市委編委研究出台了《市直黨政機關領導職數核定專項方案》，按照總量控制、統籌平衡、科學合理、保障重點等原則，對市直各部門領導職數重新進行核定，按照平均每個部門一正三副計算領導職數總量，在領導職數總量內統籌調配，對承擔任務重、編制規模大的部門多核1名，對編制規模較小、職責任務相對單一的部門少核1名，總體上增減平衡，確保總量不突破。目前重新核定的領導職數已向各部門發文明確。



2023年3月，《黨和國家機構改革方案》提出，中央和國家機關各部門人員編制統一按照5%的比例進行精減，收回的編制主要用於加強重點領域和重要工作。地方黨政機關人員編制精減工作，由各省（自治區、直轄市）黨委結合實際研究確定。縣、鄉兩級不作精減要求。

