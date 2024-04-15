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外交部副部長鄧勵會見德國駐華大使傅融
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2024-04-15 15:12:41
（來源：中華人民共和國外交部網站）
中評社北京4月15日電／據外交部網站報導，2024年4月11日，外交部副部長鄧勵會見德國駐華大使傅融，雙方主要就中德關係及下階段高層交往交換意見。
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