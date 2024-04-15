陳建仁新竹視察 鄭文燦臨時缺席受矚目

陳建仁笑談當公僕心情。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月15日電（記者 盧誠輝）即將在520卸任的“行政院長”陳建仁今日到新竹縣視察，中國國民黨新竹縣長楊文科全程作陪，楊致詞時更當面向陳建仁致謝表示，陳建仁是他跟過最溫暖與最有情有義的長官。陳建仁致詞時則神情一派輕鬆，笑談當公僕的心情，表示對於520即將卸任回“中研院”感到很開心。



陳建仁今日到新竹縣湖口鄉視察“國道1號楊梅至頭份段拓寬工程”，包括國民黨新竹縣長楊文科、“交通部長”王國材、“行政院秘書長”李孟諺等人都到場陪同，原定也要出席該視察工程的鄭文燦則臨時缺席。



楊文科致詞時當面向陳建仁表達感謝說，陳建仁是他以前在新竹科學園區任職時的直屬長官，陳也是他跟過最溫暖與最有情有義的長官。而竹科從1980年成立到現在43年來，都一直在講交通改善的問題，這次“國道1號楊梅至頭份段拓寬工程”計劃通過之後，他相信所有問題都可以獲得改善，所以要他特別感謝陳院長，當這個計劃一訂下來，百年大計就在這裡。



陳建仁表示，桃竹苗是台灣客家族群最多的縣市，也是台灣資通訊半導體、國際物流、生醫等重要產業的聚集之地，更是影響全球最重要的半導體產業聚落。桃竹苗也因產業發展，人口快速移入，所以在2020年5月的時候，五楊高架向南延伸計劃就已通過可行性評估，希望未來工程能如期如質的完成，讓桃竹苗的交通流量能受到很好的紓解與控制。就像楊縣長說的，這是百年的大工程，相信工程完工後就能讓桃竹苗有更完整的交通路網，未來桃竹苗大矽谷計劃的推動也能更順利成功。



陳建仁強調，台灣要繼續進步，中央和地方就必須共同合作，一起解決民眾的需求。他常跟“行政院”各部會首長講要當一個公僕，而身為“行政院長”的他更是公僕中的公僕，當然要為人民來謀福利。對520即將卸任公僕，他感到很開心，但過去當公僕的時候也很開心，因為能做大眾的僕人，為大眾服務，實際上實現了他人生的意義。