河南省商丘市政協原主席曾昭寶被“雙開”

（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京4月15日電／據河南省紀委監委消息：經中共河南省委批准，河南省紀委監委對商丘市政協原主席曾昭寶嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，曾昭寶身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查，違反黨的規矩，在政治上造成不良影響；無視中央八項規定精神，違規收受禮金、消費卡，接受可能影響公正執行公務的旅遊活動安排，違規報銷費用；違背組織原則，函詢時不如實說明問題，違規選拔任用幹部並收受財物；廉潔底線失守，多次收受禮金；喪失紀法底線，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬、職務調整等方面謀取利益，非法收受巨額財物。



曾昭寶嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成職務違法並涉嫌犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經河南省紀委常委會會議研究並報中共河南省委批准，決定給予曾昭寶開除黨籍處分；由河南省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。