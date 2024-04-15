貴州：以精準規範問責喚醒責任擔當

（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京4月15日電／據中央紀委國家監委網站報導，“我對重點工作統籌調度不力，在幹部管理上失之於寬、失之於軟，導致我鎮亂占耕地建房問題整改不到位。”近日，貴州省金沙縣源村鎮黨委書記周某某在接受縣委批評教育談話時，對自身存在的失職失責問題深刻檢討。



此前，金沙縣紀委監委在開展亂占耕地建房問題專項監督檢查中發現，源村鎮黨委、政府重安排輕落實，分管聯繫領導履職不力，在亂占耕地建房問題整改中不敢動真碰硬，被多次下發督辦單後，問題仍未整改到位。對此該縣啟動問責程序，按照幹部管理權限對源村鎮黨政主要負責人進行嚴肅批評並要求作出書面檢查，對分管該項工作、嚴重失職失責的黨委副書記及2名副鎮長分別給予黨內警告、嚴重警告處分。在有力監督問責下，源村鎮全面梳理排查問題，倒排工期、壓實責任，推動55個問題整改銷號。



貴州省紀檢監察機關加強監督執紀問責，著力解決問責不力、問責泛化、“求快不求准”等問題，以精準規範問責喚醒責任擔當、倒逼責任落實。去年以來，全省紀檢監察機關精準規範問責黨組織72個、黨員領導幹部和監察對象1032人。



為推動解決問責不力問題，全省各級紀檢監察機關把督促推動各級黨組織和黨員幹部堅決做到“兩個維護”作為問責的根本，堅持從政治上認清查處相應失職失責行為，緊緊圍繞貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神和黨中央重大決策部署、省委重要工作安排，以及生態環境保護、安全生產、耕地保護等重要任務和重點領域，以有力問責激發擔當作為。



問責問得精準才能激發幹勁、促進擔當。貴州省紀委監委全面落實“三個區分開來”要求，在此前協助省委出台容錯糾錯實施辦法基礎上，持續編發容錯糾錯實踐指導案例，推動實施辦法落地落實。在全省紀檢監察系統部署開展從嚴管理監督和鼓勵擔當作為相統一突出問題專項整治，防止錯用、濫用問責挫傷幹部幹事創業積極性和主動性。黔西南州紀委監委堅持“容糾”並舉，制定容錯糾錯、澄清正名工作方案，明確容錯和糾錯流程及結果運用等4大類17項具體內容，明確澄清正名的對象、適用條件、工作流程和不開展澄清正名情形等6大類22項具體內容，為精準規範開展容錯糾錯和澄清正名提供制度保障。去年以來全州依規依紀實施容錯糾錯8人，對34名幹部開展澄清正名。

