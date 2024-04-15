許舒博看習馬二會：商界關注兩岸觀光與經貿

商業總會召開第十二屆第一次會員代表大會，商總理事長許舒博會前受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月15日電（記者 鄭羿菲）“習馬二會”10日舉行，台灣商業總會理事長許舒博15日受訪時表示，有見面總是好事。他並表達商界關注兩岸觀光相關事務能否具體呈現。他也說，兩岸經貿也不可能中斷，如何取得平衡點，是產業界關切的問題。



許舒博強調，兩岸與國際都必須並存，不能荒廢任何一方，商界現在最期待的是兩岸經貿，與參與貿易組織上，看能不能有突破。



中共中央總書記習近平10日下午4點在人民大會堂東大廳與馬英九會面，這是繼2015年新加坡習馬會之後的第二次會面。



台灣商業總會15日下午召開“第十二屆第一次會員代表大會”，由商總理事長許舒博擔任主席，全台約300位公會代表出席，並邀請“經濟部次長”陳正祺、“內政部”合作及人民團體司長林福來與會。



對於“習馬二會”，許舒博會前接受媒體訪問表示，有見面總是好事，至於見面能不能具體的得到結果、成果，是我們比較關切。比如說習近平提及“樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看”，這句話本來帶動台灣觀光產業股稍微往上跑，但後來好像沒有具體的行動。



許舒博說，既然習近平與馬英九2人見面時，已有交代了那麼多的事，看能不能更具體化的呈現出來，會比較好一點。兩岸經貿也是他很重視的一塊，兩岸經貿不大可能中斷，如何取得一個平衡點，這是產業界比較關切的問題。



媒體追問，“賴政府”新任“內閣”即將就位，有沒有希望儘速去做的事？

