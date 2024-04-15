伊朗稱僅針對以色列軍事地點進行“有限”打擊

中評社北京4月15日電／新華社援引伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導，伊朗外長阿卜杜拉希揚14日表示，伊朗僅針對以色列軍事地點進行了“有限”打擊。



阿卜杜拉希揚14日在首都德黑蘭舉行的新聞發佈會上說，伊朗對以色列的報復性打擊範圍“有限”，沒有針對任何非軍事目標。伊朗武裝部隊襲擊了以軍一個駐紮F-35戰機的軍事基地，本月初對伊朗駐敘利亞大使館領事部門建築的襲擊是從這裡發起的。伊朗此次行動目標還包括以色列的情報中心，該情報中心過去六個月來一直被用來指揮所有行動，包括最近針對伊駐敘使館的襲擊。



阿卜杜拉希揚說，伊朗已通知美國擁有軍事基地的地區國家，伊朗此次“合法”行動的唯一目的是懲罰以色列侵犯伊朗外交設施的行為，伊朗不尋求以該地區的美國基地或軍事人員為目標。



阿卜杜拉希揚當天還在社交媒體上表示，伊朗在行動前約72小時通知了鄰國和地區國家。伊朗的行動是“合法的防禦”。



另據敘利亞通訊社報導，敘利亞外長梅克達德14日在與阿卜杜拉希揚通電話時表示，伊朗對以色列的回應屬於合法自衞權，是“適當的”。梅克達德再次批評以色列不遵守《聯合國憲章》和國際法。



伊朗駐敘利亞大使館領事部門建築4月1日遭導彈襲擊，造成至少13人死亡。伊朗和敘利亞說襲擊由以色列發動。伊朗伊斯蘭革命衞隊14日凌晨發表聲明，宣佈向以色列目標發射了數十枚導彈和無人機。以色列軍方發言人14日則說，超過300個無人機和導彈射向以色列，其中“99%”被攔截。