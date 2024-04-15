賴正鎰：盼新政府上台後儘速開放台團客赴陸

台灣商業總會主席賴正鎰在會員代表大會上致詞。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北4月15日電（記者 鄭羿菲）台灣商業總會主席賴正鎰15日下午出席會員代表大會時點出2點台灣工商企業界關注的議題，包括兩岸關係與能源問題。賴表示，台灣2023年對大陸順差有805.5億美元，是很驚人的數字。期待新政府520上台後，能儘速開放台灣觀光團到大陸旅遊，讓兩岸交流恢復以往盛況。



賴正鎰抱怨道，以前台灣直飛大陸64個機場，現在卻只有11個機場，商界要到大陸非常不方便，期待儘速開放。



台灣商業總會15日下午召開“第十二屆第一次會員代表大會”，由商總理事長許舒博擔任主席，全台約300位公會代表出席，並邀請“經濟部次長”陳正祺、“內政部”合作及人民團體司長林福來與會。



賴正鎰致詞時表示，相信未來新的政府團隊一定可以給工商企業界帶來更新、更有發展潛力，帶領工商企業界邁向全球，讓大家能賺大錢。其中，兩岸問題是工商企業界關心的，尤其台灣2023年對大陸順差有805.5億美元，過去台灣出口大陸貿易佔比高達43%，去年也有36%，這還是很驚人的數字。



賴正鎰說，我們當然期待新政府團隊上台後，能儘速開放陸客來台觀光，也開放台灣觀光團到大陸旅遊。台灣過去一年到大陸觀光有550萬人次，大陸來台旅遊也有450萬人次，但現在只有台灣人去大陸，大陸來台幾乎沒有，我們希望兩岸交流能恢復以往盛況。



賴正鎰指出，台灣企業界最關注的第二個議題就是能源問題，企業最期待的是穩定供電，不能停電、斷電，要的就是不要漲價。我們也期待新政府能重新考量能源配比，既然歐洲已視核能發電為綠能，那核二、核三維持，核四看能不能重啟，希望新政府能重新思考。不斷電、不漲價當然不大可能，但這是我們的期待。