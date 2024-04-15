中東國家警告地區局勢升級可能帶來戰爭風險

中評社北京4月15日電／約旦、土耳其、伊拉克、卡塔爾等中東國家14日警告地區局勢升級可能帶來戰爭風險，呼籲各方保持克制。



新華社援引約旦通訊社14日報導，約旦國王阿卜杜拉二世當天在與美國總統拜登通電話時強調必須立即阻止地區局勢升級，警告任何以色列的升級行動都將導致地區衝突擴大。阿卜杜拉二世表示，立即停止加沙衝突是阻止局勢升級、保護地區免受影響的必要之舉。必須保護加沙地帶平民，確保人道主義援助持續、充足地進入加沙地帶。



土耳其外交部14日發表聲明說，以色列對伊朗駐敘利亞大使館領事部門的襲擊違反了國際法，伊朗對襲擊的報復行動以及隨後的事態發展表明，這一事件可能會引發一場“局部戰爭”。土耳其外長菲丹當天與美國國務卿布林肯通電話討論了當前中東地區局勢，菲丹表達了土政府對當前緊張局勢升級以及危機擴大的擔憂，並認為對以色列具有影響力的有關方面應傳遞明確信號以避免緊張局勢進一步升級。



據伊拉克總統府14日發表的聲明，伊總統拉希德當天在首都巴格達表示，中東地區衝突正在擴大，戰爭只會加劇國家間的衝突。他強調，對加沙地帶的軍事進攻必須停止，必須就巴勒斯坦問題達成解決方案，給予巴勒斯坦人所有合法權利。



卡塔爾外交部14日發表聲明，呼籲各方停止升級行動，保持最大程度的克制。聲明還敦促國際社會採取緊急行動，緩解地區緊張局勢。



阿曼外交部14日發表聲明說，阿曼正密切關注地區局勢升級及其可能帶來的嚴重後果，各方應保持克制，以免地區人民受到戰爭風險影響。



伊朗駐敘利亞大使館領事部門建築4月1日遭導彈襲擊，造成至少13人死亡。伊朗伊斯蘭革命衞隊14日凌晨發表聲明，宣佈向以色列目標發射了數十枚導彈和無人機。以色列軍方發言人14日則說，超過300個無人機和導彈射向以色列，其中“99%”被攔截。