黑龍江：精準發力做實政治體檢

中評社北京4月15日電／據中央紀委國家監委網站報導，黑龍江省2023年度政治生態建設成效考核日前正式啟動，由省紀委監委、省委組織部組建的10個考核組分赴各地各單位，對13個市（地）、82個省直單位、26個省屬院校和12個省管企業開展實地考核。



黑龍江省委高度重視建設風清氣正政治生態，連續7年開展政治生態建設成效考核，以考壓責、以考促進，推動各級黨委（黨組）種好政治生態建設“責任田”，促進黑龍江政治生態持續優化。



“與往年相比，今年考核內容、考核方式、考核對象都有新變化。”該省紀委監委有關負責同志介紹，“我們新增6項、修改23項考核要點，考核對象增至133家，對各市（地）、省直單位、省屬院校、省管企業4個板塊考核同步啟動。”



按照黑龍江省委《關於深入推進風清氣正政治生態建設的意見》和《政治生態建設成效考核辦法》，該省分別制定市（地）、省直單位、省屬院校、省管企業考核實施細則，圍繞“堅定擁護‘兩個確立’、堅決做到‘兩個維護’，加強高素質專業化幹部隊伍建設，推進能力作風持續提升，堅持一體推進不敢腐、不能腐、不想腐”等4個方面內容開展考核。



“我們把對各級黨委（黨組）的考核著力點放在踐行‘兩個維護’上，放在落實決策部署上，放在堅守人民立場上，從學習看政治態度，從決策看政治立場，從落實看政治擔當。”考核組成員介紹。



在考核中，各考核組聚焦考核重點，通過述職報告瞭解總體情況，通過個別談話掌握具體情況，通過查閱資料全面排查問題，通過延伸考核以下看上，綜合各方面情況精準研判，全面摸清、準確反映被考核單位政治生態方面的實際情況。

