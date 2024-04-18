郭振家答中評：習馬會聚焦中華民族美好未來

中國勞動關係學院公共管理學院副院長郭振家（中評社資料圖） 中評社香港4月18日電（記者 盧哲）中共中央總書記習近平10日下午在京會見馬英九一行，這是習近平總書記和馬英九先生時隔九年第二次會面。中國勞動關係學院公共管理學院副院長郭振家對此接受中評社記者專訪時表示，習馬二會讓我們看到了兩岸政治家積極交流的熱情和勇氣，一定程度上融化敵意和隔閡、緩和兩岸關係，還有可能創造出新的互動契機。如果台灣政治人物都能胸懷大義、放下小我，台海和平可期，兩岸統一可期。



郭振家就此次習馬二會提出四點觀察。第一，馬英九第二次訪問大陸，勇氣可嘉，影響深遠。馬英九2023年第一次以“回鄉祭祖”的名義訪問大陸，第二次則是以在廣東、陝西、北京展開“尋根、參訪、交流”之旅的名義訪問大陸多座城市。第二次訪問大陸期間，馬英九一行不僅在4月4日清明節參加了陝西省甲辰年清明公祭軒轅黃帝典禮，還於4月10日積極實現了習馬二會。此時正值台灣島內民進黨即將再次“執政”之際，“馬英九先生的勇氣令人欽佩。”郭振家說，可以想象，接下來自稱是“務實台獨工作者”的賴清德上台之後，一定會採取製造兩岸對立、“開歷史倒車”的做法來惡化兩岸的關係，馬英九此刻的訪問大陸也一定會被被“抹紅”，會被扣上“中共同路人”、“賣台”的帽子。然而，馬英九無所畏懼，堅持帶領台灣青年來大陸走一走、看一看，以自己的方式愛台灣和愛中華，“所以這次訪問是馬英九真實心跡的反映，也是馬英九希望在有生之年最大限度地推動兩岸和平穩定而做出的巨大努力，馬先生拳拳中華赤子之心值得肯定。”

