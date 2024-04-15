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江蘇省稅務局原局長侍鵬接受審查調查
http://www.CRNTT.com   2024-04-15 15:30:39


　　中評社北京4月15日電／據中央紀委國家監委駐國家稅務總局紀檢監察組、江蘇省紀委監委消息：國家稅務總局江蘇省稅務局原局長侍鵬涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家稅務總局紀檢監察組紀律審查和江蘇省監察委員會監察調查。

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