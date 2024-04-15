鄭文燦陪陳建仁視察愁容滿面　520後失業？

鄭文燦(左)陪同陳建仁到石門水庫視察，看起來卻滿臉愁容，心事重重。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月15日電（記者 盧誠輝）即將在520卸任的“行政院長”陳建仁今日到新竹和桃園連跑2個視察行程，原定2場視察行程都要陪同的“行政院副院長”鄭文燦，卻臨時缺席新竹視察行程，只在桃園石門水庫第2場視察行程時現身，但目前沒在新“內閣”名單的鄭文燦，看起來卻滿臉愁容，心事重重，連最後眾人大合影時也擠不出笑容來。



陳建仁今日到桃園市龍潭區視察“石門水庫至新竹聯通管工程計劃－隧道銜接段工程施工”，包括鄭文燦、“經濟部長”王美花、中國國民黨“立委”呂玉玲等人都到場陪同，國民黨桃園市長張善政則未出席。



鄭文燦原定2場視察行程都要陪同，卻臨時缺席新竹視察行程，只在桃園石門水庫第2場視察行程時現身，但目前仍沒在新“內閣”名單的鄭文燦，看起來卻滿臉愁容，心事重重，連最後眾人大合影時也擠不出笑容來。“經濟部長”王美花雖還不知是否留任，但其丈夫、“國安會秘書長”顧立雄外傳將接任“國防部長”，王美花就滿臉笑容，兩人形成強烈對比。而鄭文燦近期勤跑桃園各項視察行程，未來動向也備受關注。



陳建仁致詞時表示，氣候變遷是全球都要面對的巨大挑戰，台灣平均年降雨量約2502毫米，遠高於全世界平均值的973毫米，但卻因地形有陡坡且河流短，不容易蓄留，加上氣候影響台灣降雨，在時間與空間上分布不平均，需要靠儲存水量跟水利運用上改善這樣的困境。



陳建仁指出，石門水庫至新竹聯通管計劃每天可以調度水量約30萬噸，讓石門水庫餘水量可以蓄存在新竹寶山與寶二水庫，他已請“經濟部”與水利署全力以赴，希望能如期如質完成這項重要計劃，完工後可讓水源運用更多元、調度更靈活、供水更有保障。



水利署北區水資源分署表示，此工程可強化石門水庫與新竹寶山、寶二水庫及竹東圳水源聯合調度運用，石門水庫原水備援新竹地區每日約30萬噸，作為抗旱或臨時緊急狀況備援輸水設施，可大幅減少新竹地區的缺水風險，也可提供備援水源至關西淨水廠，避免因水源污染而停水，同時施作自來水送水幹管，滿足沿線約600戶無自來水地區居民使用需求，而該工程共分3標，其中“隧道銜接段”及“道路埋設段”在2023年8月開工，已於今年3月和4月進場施工，另第3標“跨河放水段”目前正進行相關招標作業，預計今年12月底前開工。