韓國多位專家答中評：國會選舉與民心所向

韓國總統尹錫悅3月18日視察超市，對大蔥價格的發言遭到嘲諷。（圖源：韓聯社） 中評社香港4月17日電（記者 郭至君 崔銀珍）對韓國總統尹錫悅執政的“期中考試”4月11日凌晨結束。據韓聯社報導，第22屆韓國國會選舉計票全部完成，最大在野黨共同民主黨及其衛星政黨共贏得175個席位，繼續保持國會第一大黨地位；執政黨國民力量黨及其衛星政黨獲得108個席位。對此結果，中評社記者採訪了多位韓國專家進行評析。



國會選舉後尹錫悅政府對華政策不會大變



韓國延世大學中國研究院教授鄭萬永分析，尹錫悅政府執政以來一方面努力發展和美日兩國的關係的同時，也一直願意改善韓中關係，因此這次選舉結果不會產生對中國政策的大變化。只是因為政府和執政黨通過選舉感覺到老百姓對經濟發展的要求非常高，對韓中經濟關係的重要性也比以前會更重視。如果中國方面也更積極呼應地話，兩國可把這次選舉當成兩國關係發展的好機會。



韓國漢陽大學校國際學大學院教授閔貴植表示，其實朝小野大的局面並沒有根本改變，雖然以前也有過改善與中國關係的必要性，但依然沒有進展。但是，此次議會選舉結果顯示，審判的大部分內容都表現出了因經濟困難、物價上漲或出口不振等而艱難的民心，因此，很有可能被解釋為改善對華外交的要求。那麼，中國在這種適當時期採取何種行動也非常重要，如果沒有韓中相互間的積極推動，單靠韓國改變是非常困難的，另外這關係到總統性格、角色的問題，因此不能斷言。



韓國峨山政策研究院研究委員李東奎說，對外政策是總統和現政府決定的構圖，尹錫悅政府的對外政策方向和內容不會發生太大變化。尹政府試圖在韓美同盟、韓美日安保合作結構中解決與中國的關係，我認為這種對華政策發生巨大變化的可能性很小。但是，由於此次議會選舉結果，在下屆大選中政權交替的可能性增大。尹錫悅政府可以在政權交替之前，在任期內將韓美同盟的“擴張抑制”方案或韓美日安保合作方案制度化為由，快速推進現有的對外政策。但是，由於尹錫悅政府的對外政策在下屆政府中可能會發生變化，所以美國、日本等國家會對尹錫悅政府推進的對外政策表現出消極的態度，那麼，尹錫悅政府為了外交成果，很有可能強調並推進韓中日首腦會談、韓中首腦會談等。

