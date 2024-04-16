4月15日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京4月16日電（記者 海涵）外交部發言人林劍4月15日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是發布會全文：



林劍：應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，斯洛文尼亞副總理兼外長法永將於4月16日至21日對中國進行正式訪問。



總台央視記者：今天是第九個“4·15”全民國家安全教育日。我們注意到，今年全民國家安全教育日的主題是“總體國家安全觀·創新引領10周年”。請問發言人，總體國家安全觀是怎樣在外交工作中落實並促進全球安全的？



林劍：2024年是習近平總書記提出總體國家安全觀十周年。總體國家安全觀根植於中國特色社會主義新時代，是中國共產黨和中國人民捍衛國家主權、安全、發展利益百年奮鬥實踐經驗和集體智慧的結晶。在總體國家安全觀科學指引下，新時代國家安全工作取得歷史性成就，國家主權、安全、發展利益得到全面維護，社會大局保持長期穩定，中國成為世界上最有安全感的國家之一。



當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，世界進入新的動蕩變革期。總體國家安全觀強調統籌自身安全和共同安全，推動樹立共同、綜合、合作、可持續的全球安全觀，共同構建普遍安全的人類命運共同體。在對外工作中，我們以堅定意志和頑強鬥爭有效維護國家主權、安全、發展利益，同時積極推動雙多邊安全交流合作，完善全球安全治理體系。面對變亂交織的國際安全形勢，習近平主席鄭重提出全球安全倡議，倡導走出一條對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和的新型安全之路，為破解全球安全困境提供了中國方案。去年底舉行的中央外事工作會議指出，構建人類命運共同體是新時代中國特色大國外交追求的崇高目標，要以落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議為戰略引領，推動世界走向和平、安全、繁榮、進步的光明前景。



邁向新征程，中國外交將繼續踐行總體國家安全觀的要求，在堅持維護自身安全的同時推進國際共同安全，扎實推進落實全球安全倡議，推動各國攜手應對各類安全風險挑戰，共同建設持久和平、普遍安全的美好世界。



中阿衛視記者：如果以色列繼續打擊伊朗，戰爭規模擴大，中方會不會擔心被捲入？



林劍：中方呼籲有關方面保持冷靜克制，避免緊張局勢進一步升級。

