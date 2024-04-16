外交部：期待中老鐵路不斷跑出“加速度”

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京4月16日電（記者 海涵）外交部發言人林劍4月15日在例行記者會上表示，中老鐵路是中國同中南半島國家推進高質量共建“一帶一路”、促進互聯互通的龍頭項目，開行兩年多來，客貨運量持續增長，旅客出行更加便捷，為兩國經濟高質量發展提供強勁動力，成為聯結域內國家的重要紐帶。



4月13日是中老鐵路國際旅客列車開行一周年，當天中國西雙版納和老撾琅勃拉邦增開1對旅客列車，實現兩地當日往返，很多中外遊客慕名“打卡”，體驗異國風情。這幾天恰逢雲南傣族等少數民族的“潑水節”，也是泰國、老撾、柬埔寨、緬甸等中南半島國家的傳統新年，中老鐵路再次被推上網絡熱搜。



林劍表示，中老鐵路國際旅客列車聯結昆明、西雙版納、琅勃拉邦、萬象等名城，極大方便了旅客游覽沿線人文古跡和自然景區，一年來累計開行734列，發送旅客70萬人次，吸引了來自87個國家和地區的18萬餘人次遊客跨境旅行。經中老協商，自2024年4月13日起，逢周五、六、日、一新增開行西雙版納至琅勃拉邦間國際旅客列車1對，後期根據客流需求適時調整開行規律。這充分說明中老鐵路帶火了沿線旅遊產業，激發了消費新動能，推動了中老人文交流和經貿合作，真正實現了“一線共襄，千里同好”。



林劍說，中老是山水相連的社會主義友好鄰邦、具有戰略意義的命運共同體。中老鐵路見證了兩國命運與共、相互成就的美好故事，也為中國、老撾及鄰近的東盟國家帶來大開放、大開發、大發展的歷史機遇。我們期待中老鐵路不斷跑出“加速度”，為促進地區繁榮按下“快進鍵”，繪就民心相通、發展相融的美好畫卷。





