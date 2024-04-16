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外交部：呼籲伊以衝突有關方面保持冷靜克制
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2024-04-16 00:30:36
外交部發言人林劍（中評社 海涵攝）
中評社北京4月16日電（記者 海涵）在4月15日外交部例行記者會上，有記者提問說，如果以色列繼續打擊伊朗，戰爭規模擴大，中方會不會擔心被捲入？外交部發言人林劍指出，中方呼籲有關方面保持冷靜克制，避免緊張局勢進一步升級。
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