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外交部：呼籲伊以衝突有關方面保持冷靜克制
http://www.CRNTT.com   2024-04-16 00:30:36


外交部發言人林劍（中評社　海涵攝）
　　中評社北京4月16日電（記者　海涵）在4月15日外交部例行記者會上，有記者提問說，如果以色列繼續打擊伊朗，戰爭規模擴大，中方會不會擔心被捲入？外交部發言人林劍指出，中方呼籲有關方面保持冷靜克制，避免緊張局勢進一步升級。

 


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