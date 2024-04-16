夏寶龍談香港實現由治及興五個需要

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月16日電（記者 盧哲）香港特別行政區維護國家安全委員會4月15日在香港會議展覽中心舉辦2024年“全民國家安全教育日”開幕典禮暨主題講座。活動主題為“總體國家安全觀10周年”，以提高全港市民維護國家安全的意識和責任感。中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍和港澳辦領導班子成員在北京以視頻連線方式出席開幕典禮。夏寶龍在開幕典禮上作題為《在新起點上攜手共創香港由治及興美好未來 不斷譜寫“一國兩制”實踐精彩華章》的致辭，闡述香港實現由治及興的“五個需要”。



夏寶龍在開幕典禮上致辭表示，今年是習近平主席提出總體國家安全觀10周年。習近平主席強調要“統籌發展和安全，貫徹總體國家安全觀，健全國家安全體系，增強維護國家安全能力”，指出“‘一國兩制’的根本宗旨是維護國家主權、安全、發展利益，保持香港、澳門長期繁榮穩定”。這些重要論述深刻揭示了“一國兩制”的初心使命，為做好維護國家安全工作，加快推動香港由治及興，確保“一國兩制”實踐行穩致遠提供了根本遵循。



夏寶龍表示，今年3月19日，香港特別行政區立法會全票通過《維護國家安全條例》。這是“一國兩制”實踐進程中具有里程碑意義的大事，標誌著香港進一步築牢了維護國家安全的法律屏障。今天的香港，有國安法律護航，全面落實“愛國者治港”原則，告別了動蕩不安的局面，終於迎來了全力拼經濟、謀發展的最好時期。在新的起點上，建設更加美好的香港，推動香港實現由治及興，讓廣大市民過上更加美好的生活，這已經成為香港社會的最大共識、最大期盼。要掀開香港歷史新的一頁、書寫香港新的輝煌，讓香港這顆明珠更加熠熠生輝是等不來的，也不會輕鬆，衹有全力拼搏，努力奮鬥，擼起袖子加油幹，才能不斷譜寫“一國兩制”實踐精彩華章。



夏寶龍表示，實現由治及興，需要守牢國家安全的底線，才能護航香港高質量發展。國安才能港安，國安才能家安。香港國安條例是保安全之法、保發展之法、保民生之法。築牢維護國家安全屏障後，香港向全世界展現了更安全、更自由、更開放、更可預期的營商環境，全球投資者都可以放心大膽地來港投資興業，香港發展如虎添翼。香港仍然是全世界營商環境最好的地方，是幹事創業、賺錢盈利、成就夢想最好的地方。