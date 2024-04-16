李家超：四方面落實國安工作全力拼經濟謀發展

香港特區行政長官、香港特別行政區維護國家安全委員會主席李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月16日電（記者 盧哲）香港特別行政區維護國家安全委員會4月15日在香港會議展覽中心舉辦2024年“全民國家安全教育日”開幕典禮。香港特區行政長官、香港特別行政區維護國家安全委員會主席李家超在開幕典禮致辭表示，安全是發展前提，沒有國家安全就沒有穩定環境，更不可能可持續發展，未來特區政府會在四方面落實好《維護國家安全條例》的相關工作。李家超表示，在拼經濟、謀發展方面，特區政府會加強推進五方面的重點工作，包括更好結合“有為政府”和“高效市場”，追求更多成果，發展經濟、改善民生；把握好國家發展新質生產力的機遇；建立人才高地；發揮香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，為香港開創無限機遇；發展內部經濟，包括旅遊業、消費和投資，繼續支援中小企的持續發展。



李家超致辭表示，今年是習近平主席提出“總體國家安全觀”的十周年，也是香港《維護國家安全條例》生效後的第一個“全民國家安全教育日”，意義重大。他說，今天的主題是“總體國家安全觀”10周年。“總體國家安全觀”是國家安全工作指導思想的重大戰略，是一個系統完整、邏輯嚴密、相互貫通、統籌發展和安全的治理體系，涵蓋傳統安全，例如政治、軍事、國土和非傳統安全，例如經濟、金融、文化、社會等20個安全領域，環環相扣，成為我國有效應對新時代國家安全形勢重大變化所帶來的各種風險和挑戰，為維護國家安全、防範化解風險、保持社會穩定，提供了根本遵循和行動指南。



李家超表示，香港經歷了二○一九年“黑暴”、港版“顏色革命”的慘痛日子，境外勢力仍時刻對香港虎視眈眈，正值臨近《香港國安法》公布實施四周年和《維護國家安全條例》在上月生效之際，我們必須堅持維護國家安全。安全是發展的前提，發展是安全的保障；國家安全是國家生存發展的基本要素，是安邦定國的重要基石；沒有國家安全，就不會有穩定的環境，更不可能實現可持續發展。



在談到香港特區面對國家安全的威脅時，李家超說，危害國家安全的行為和活動可透過不同的手法策動，例如煽動大規模動亂破壞、發動顏色革命、刺探國家秘密、竊取軍事科技、癱瘓關鍵基礎建設、發動恐怖襲擊等。危害國家安全的行為和活動詭譎多變，破壞力強，可以造成大量人員傷亡、社會設施嚴重破壞、軍事受到打擊，政權被顛覆、經濟嚴重損失、社會陷入混亂癱瘓，生活苦不堪言。



李家超說，我們必須提高警惕，認清危害國家安全行為和活動的特性，並加以防範和制止。