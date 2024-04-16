鄭雁雄：“雙法雙機制”是香港法治體系基石

中央政府駐港聯絡辦主任、特區國安事務顧問鄭雁雄（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月16日電（記者 盧哲）香港“全民國家安全教育日2024”活動開幕典禮15日在香港會展中心舉行。中央政府駐港聯絡辦主任、特區國安事務顧問鄭雁雄在致辭中說，香港國安法與維護國家安全條例、駐港國安公署與特區國安委“雙法雙機制”是香港法治體系不可或缺的基石。香港國安法的制定實施，是推動香港從大亂到大治的轉折點，而維護國家安全條例的誕生，則是大法引領大治的標誌點。從此以後，“雙法雙機制”必將有效發揮中央事權和特區責任雙保險作用，成為香港維護國家安全的標本兼治之策。



當天，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在北京以視頻連線方式出席開幕典禮並作主旨講話。特區行政長官、國安委主席李家超，中央政府駐港聯絡辦主任、特區國安事務顧問鄭雁雄，以及駐港國安公署署長董經緯、外交部駐港公署署理特派員李永勝、解放軍駐香港部隊副政委王兆兵等擔任主禮嘉賓並致辭。



鄭雁雄在致辭中表示，習近平主席在2014年4月15日創造性提出總體國家安全觀。10年來，這一全新的安全觀在實踐中不斷完善，系統重塑了我國國家安全理念，推動我國維護國家安全邁進戰略自信、歷史主動新階段，取得了節節勝利。香港從由亂到治走向由治及興，就是其中的重要一節。在習近平主席提出總體國家安全觀10周年之際，在香港基本法23條立法刊憲生效之際，香港特區啟動“全民國家安全教育日2024”活動，具有重大而深遠的意義。



鄭雁雄表示，堤壩的效能在於無漏洞、無缺口，法治的效能在於成體系、無缺陷。香港國安法與維護國家安全條例、駐港國安公署與特區國安委“雙法雙機制”是香港法治體系不可或缺的基石。香港國安法的制定實施，是推動香港從大亂到大治的轉折點，而維護國家安全條例的誕生，則是大法引領大治的標誌點。從此以後，“雙法雙機制”必將有效發揮中央事權和特區責任雙保險作用，成為香港維護國家安全的標本兼治之策。