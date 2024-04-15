以色列會如何報復“伊朗的報復”？

中評社北京4月15日電／以色列戰時內閣14日召開會議研究如何反擊伊朗13日夜對以色列的襲擊，但沒有宣佈最終決定。以色列戰時內閣成員甘茨同日在聲明中說，以色列將“以適合我們的方式、在合適的時間，讓伊朗付出代價”。



新華社報導，分析人士認為，伊朗此次襲擊以色列本土，有著與包括美國在內的多方提前“通過氣”的痕跡。由於美國不願捲入衝突等因素，以色列可能會推遲對伊朗的反擊，但也很難“忍氣吞聲”，或採取有限報復措施。



襲擊或“通過氣”



以色列公共廣播公司14日晚間報導，雖然內閣成員就反擊伊朗襲擊達成一致，但在以色列總理內塔尼亞胡與美國總統拜登14日通話後，反擊行動“在最後一刻被取消”。



有分析認為，伊朗因該國駐敘利亞使館遇襲而對以色列展開報復，但美國在襲擊發生前發出預警，伊朗繼而如預警那樣發動襲擊，顯然提前“通過氣”。



以色列媒體14日援引以官員的話報導，伊朗對以發動襲擊前“已經告知以方”。路透社14日援引土耳其外交消息人士的話報導，襲擊發生前的幾天裡，伊朗、土耳其和美國進行了溝通，美國“通過我們向伊朗傳達這樣的信息：反應必須在一定限度內”。



以色列軍方發言人14日說，超過300個無人機和導彈射向以色列，其中超過99%被攔截。伊朗發射了170架無人機、超過30枚巡航導彈和超過120枚彈道導彈。其中，數枚彈道導彈抵達以色列領土，對一處空軍基地造成輕微破壞。



耶路撒冷希伯來大學國際關係專家約納坦·弗里曼對新華社記者說，伊朗儘量減少以方傷亡，以免將衝突擴大。



專家指出，此次伊朗對以色列報復襲擊雖然陣勢很大，但“相對克制”。伊朗軍事專家阿里·阿卜迪撰文指出，伊朗僅僅使用了其擁有的二流和三流武器。



伊朗政治研究員薩拉赫丁·赫迪韋說，伊朗有意避開以色列大城市目標，主要針對的是位於內蓋夫沙漠以及以色列佔領的敘利亞戈蘭高地這樣相對偏遠地區的軍事目標。這種有限度的打擊旨在恢復伊朗的威懾力並防止過度激怒以色列。

