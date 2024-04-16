董經緯：香港維護國家安全絕非一勞永逸

駐港國安公署署長董經緯（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月16日電（記者 盧哲）香港“全民國家安全教育日2024”活動開幕典禮15日在香港會展中心舉行。駐港國安公署署長董經緯致辭表示，在“一國兩制”框架下，國家安全屬於中央事權，衹有“一國”之責、沒有“兩制”之分，無論實行社會主義制度或資本主義制度，國家安全都是頭等大事；無論實行大陸法或普通法，維護國家安全都是首要任務。他強調，香港維護國家安全衹有進行式，沒有完成式。香港的命運與祖國的命運緊密相連，香港高度重要敏感，需要高度安全，香港維護國家安全絕非一勞永逸。



當天，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在北京以視頻連線方式出席開幕典禮並作主旨講話。特區行政長官、國安委主席李家超，中央政府駐港聯絡辦主任、特區國安事務顧問鄭雁雄，駐港國安公署署長董經緯，外交部駐港公署署理特派員李永勝，解放軍駐香港部隊副政委王兆兵等擔任主禮嘉賓並致辭。中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室領導班子成員在北京以視頻連線方式出席開幕典禮，香港社會各界代表逾1400人參加活動。



董經緯在致辭中說，總體國家安全觀作為指導國家安全工作的重大戰略思想，是國家主席習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分，是中國共產黨和中國人民捍衛國家主權、安全、發展利益、百年奮鬥實踐經驗和集體智慧的結晶。在“一國兩制”框架下，國家安全屬於中央事權，衹有“一國”之責，沒有“兩制”之分。無論是實踐社會主義或資本主義制度，國家安全都是頭等大事；無論是實行大陸法或普通法，維護國家安全都是首要任務。新時代，新征程，總體國家安全觀必將隨著中國特色國家安全實踐的深入推進而豐富發展，必將指引包括香港同胞在內的中國人民譜寫國家安全的新篇章。