李永勝：堅持外交護港惠港

外交部駐港公署署理特派員李永勝（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月16日電（記者 盧哲）香港“全民國家安全教育日2024”活動開幕典禮15日在香港會展中心舉行。外交部駐港公署署理特派員李永勝在致辭中表示，維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定是踐行總體國家安全觀的必然要求，也是涉港外交的光榮職責，外交部駐港公署堅決貫徹落實習近平外交思想和黨中央的治港方略，堅持外交護港，有力阻嚇外部勢力干預香港事務，共同守護香港這個美好家園；堅持外交惠港，大力支持香港擴大對外交往和合作，共同譜寫“一國兩制”成功實踐的嶄新篇章；堅持外交惠民，全力維護香港同胞海外合法權益，同享祖國繁榮富強的偉大榮光。



當天，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在北京以視頻連線方式出席開幕典禮並作主旨講話。特區行政長官、國安委主席李家超，中央政府駐港聯絡辦主任、特區國安事務顧問鄭雁雄，駐港國安公署署長董經緯，外交部駐港公署署理特派員李永勝，解放軍駐香港部隊副政委王兆兵等擔任主禮嘉賓並致辭。中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室領導班子成員在北京以視頻連線方式出席開幕典禮，香港社會各界代表逾1400人參加活動。



外交部駐港公署署理特派員李永勝表示，今年是國家主席習近平創造性提出總體國家安全觀十周年，十年來，總體國家安全觀理論創新，深入人心，成效昭著，本次活動以此為主題，意義重大。當今世界並不太平，動盪變革的特徵越發突出，人類社會面臨的挑戰更加嚴峻。面對變亂交織的世界，中國提出平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，為國際社會走向長治久安、實現共同發展指正方向，提供路徑。



李永勝表示，中國外交堅定踐行總體國家安全觀的要求，在堅持維護自身安全的同時，推進國際共同安全，同各國攜手應對安全風險挑戰，為建設更加安全、美好的世界作出不懈努力。維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定是踐行總體國家安全觀的必然要求，也是涉港外交的光榮職責，外交部駐港公署堅決貫徹落實習近平外交思想和黨中央的治港方略，堅持外交護港，有力阻嚇外部勢力干預香港事務，共同守護香港這個美好家園；堅持外交惠港，大力支持香港擴大對外交往和合作，共同譜寫“一國兩制”成功實踐的嶄新篇章；堅持外交惠民，全力維護香港同胞海外合法權益，同享祖國繁榮富強的偉大榮光。



李永勝表示，有偉大祖國作為堅強後盾，香港一定能夠在更高水平的安全保障下，實現更高質量的發展和更高水平的開放，加快由治及興的美好進程，在強國建設民族復興中，貢獻香港力量，向全世界展現東方之珠的璀璨魅力。