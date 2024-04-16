林定國談安全與發展：相輔相成、良性互動

香港特區政府律政司司長林定國在講座發言（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月16日電（記者 盧哲）香港特區政府律政司司長林定國15日出席“全民國家安全教育日”主題為“先有安全才有發展：通過《維護國家安全條例》的意義非凡”的講座時表示，安全與發展的關係，可以用“相輔相成、良性互動”來概括。良性互動的關鍵是“動”，兩者皆“動”方能帶出良性互動的良好效果。林定國強調，香港現在可說是維護國家安全的法律工具箱已大致上齊全，未來的工作是學懂如何用好工具、有需要時更要用好工具。



林定國在主持論壇時說，今年是習近平主席提出“總體國家安全觀”十周年，順理成章，要正確瞭解安全和發展的關係，起點應該是《總體國家安全觀學習綱要》（學習綱要）。它的第一章第一節解釋為何保證國家安全是頭等大事，開頭第一段就是“國家安全是國家生存發展的基本前提。國泰民安是人民群眾最基本、最普遍的願望，維護國家安全是全國各族人民根本利益所在。習近平總書記指出：‘實現中華民族偉大復興的中國夢，保證人民安居樂業，國家安全是頭等大事。’沒有安全和穩定，一切都無從談起。如果安全這個基礎不牢，發展的大廈就會地動山搖。”



學習綱要第五章第一節，標題是“推進發展和安全深度融合”，它的第一句是“發展和安全是一體之兩翼、驅動之雙輪。統籌發展和安全，增強憂患意識，做到居安思危，是我們黨治國理政的一個重大原則。要把國家安全貫穿到黨和國家工作各方面全過程，同經濟社會發展一起謀劃、一起部署，做到協調一致、齊頭並進。要讓發展和安全兩個目標有機融合，實現高質量發展和高水平安全的良性互動，努力建久安之勢、成長治之業。”



林定國說，“車之兩輪”或“鳥之雙翼”是形容安全和發展兩者關係十分生動的比喻，突出它們相輔相成的關係。車的兩個輪子必須以同樣速度、向同一方向轉動，而鳥的雙翼必須以同樣節奏及力量拍動。我們香港的社會就是那輛車、那隻鳥。在條例訂立之前，香港這輛車就仿彿是其中一個輪胎尚未充滿氣；香港這隻鳥就仿彿是其中一隻翼尚未發育完成，無可避免，這輛車難以順暢前行，這隻鳥無法飛得高、飛得遠。條例的訂立正好補上了上述的缺失，令香港這輛車能在道路上全速奔馳，令這隻鳥能振翅高飛。

