“國會”改革案送朝野協商　柯建銘重話批藍白

針對“國會”改革法案審查，民進黨團召開記者會痛批藍白。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月15日電（記者 黃筱筠）“立法院”司法及法制委員會今天初審通過“國會”改革相關法案，但全案還需要朝野協商。民進黨“立法院”黨團下午召開記者會，黨團總召柯建銘痛批，藍白合作閹割“立委”權力，強行初審通過“國會”改革法案，所有過程的都不讓“立委”發言。民眾黨不敢捍衛自己修法版本，這是民主倒退，歷史焚化爐等著你們，民意會反撲，藍白是自掘墳墓。



“立法院”司法及法制委員會今日針對“國會”改革相關法案進行逐條審查，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、民進黨“立院”黨團總召柯建銘，以及民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌等人，一早就到委員會親自盯場。審查過程中，綠營不滿逐條討論時未好好討論，提出40次散會動議，但均失敗。關於條文部分，初審送出委員會，結果是全數條文均保留，全案須交由黨團協商。



民進黨“立法院”黨團下午在初審後召開記者會，除了黨團幹部柯建銘、吳思瑤、莊瑞雄，以及司法及法制委員會召委、綠委鍾佳濱，沈發惠、沈伯洋等出席參與。



柯建銘說，民進黨相關修法提案明天就可以過復議期，讓民進黨相關修法併案審查，但是國民黨與民眾黨卻要強行通過國民黨與民眾黨提出的修法版本。他們就是希望520之前通過審查，今天再難看都要演下去，一定要把審查版本送出委員會完成初審。



柯建銘痛批，今天以非常嚴肅心情召開記者會，活生生看國民黨與民眾黨“毀憲亂政”，藍白合演最荒謬的一刻。權力分立是可以監督，但是不能假監督之名行擴權之實。“憲法”沒有給你的權利，你不能擴權，沒有可以給你藐視“國會”罪，但卻還加以刑責，藍白的修法脫離“憲法”行為。調查權只能罰緩，是對事不是對人。“憲法”設計都是對事不對人，“總統”任命“行政院長”，“行政院長”要對“立法院”報告，但對於“行政院長”所有政策設計都可以覆議，也可以提出倒閣，現在荒謬在於國民黨版本是連“總統”都可以抓起來，只要虛偽陳述都可以抓起來。

