季燁答中評：習近平講話彰顯戰略自信與耐心

廈門大學台灣研究院副院長季燁（中評社資料照） 中評社香港4月18日電（記者 袁曉麥）中共中央總書記習近平4月10日在京會晤馬英九一行並發表重要講話。對此，廈門大學台灣研究院副院長季燁接受中評社訪問表示，在國際風雲變幻、台海局勢複雜嚴峻的背景下，習近平總書記的講話為兩岸關係的發展既引領航向，也敲響警鐘，更指明路徑。習近平總書記的講話立足於民族復興的戰略全局，彰顯了推進祖國完全統一的戰略定力、戰略自信和戰略耐心，也蘊含著大陸方面穩定台海和平、發展兩岸關係的莫大善意和誠意。



季燁表示，習近平總書記在講話中，全篇論述中華民族，是他歷來涉台講話中最深入、最全面論述揭示民族復興與祖國完全統一的關係。在國際風雲變幻、台海局勢複雜嚴峻的背景下，習近平總書記的講話為兩岸關係的發展既引領航向，也敲響警鐘，更指明路徑。



“習近平總書記強調從民族復興的角度來思考和解決台灣問題。中華文明長期的大一統傳統，形成了多元一體、團結集中的統一性。台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而終結。”季燁認為，正因為兩岸同屬一個國家、一個民族，兩岸才對民族復興和國家完全統一承擔著共同的責任。隨著民族復興進程的推進，我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現祖國完全統一的目標。 “台獨”勢力應當從中看清歷史大勢，順應歷史潮流，不要淪為歷史罪人。從這個意義上看，習近平總書記的講話既是對國家統一歷史規律的闡釋，是對祖國完全統一歷史任務的重申，也為危害國家統一的“台獨”勢力敲響了警鐘。

