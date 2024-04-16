鄧炳強：國安立法是民心所向

活動現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月16日電（記者 盧哲）香港特區政府保安局局長鄧炳強15日出席“全民國家安全教育日”主題為“先有安全才有發展：通過《維護國家安全條例》的意義非凡”的講座時，進一步對《維護國家安全條例》中一些較受社會關注的部分進行解析。鄧炳強表示，立法是民心所向。相信隨著香港有了這套完整的維護國家安全法律制度，加上市民對國家安全有了全面的理解，香港必定能夠長治久安，“一國兩制”亦必然會行穩致遠。



鄧炳強表示，特區政府這次就《維護國家安全條例》（《條例》）的立法是香港特區全面準確貫徹實踐“一國兩制”一個重要的里程碑。



鄧炳強說，基本法第二十三條規定應立法禁止七類行為，其中香港國安法已經涵蓋了分裂國家和顛覆中央人民政府這兩類罪行。香港特區需要就其他五類罪行進行本地立法。基本法第二十三條立法需要同時全面落實“528決定”和香港國安法里所規定的憲制責任和義務，並且要同時做到跟香港國安法銜接、兼容和互補，形成一個完善有效維護國家安全的法律體系。



有關的法律制度必須確保危害國家安全犯罪案件公正以及及時辦理，有效防範、制止和懲治危害國家安全的犯罪；亦須具前瞻性，除了能處理現在的國家安全風險外，亦能面對未來可能出現的風險和威脅；以及提供落實和執行香港國安法和《條例》里所規定一些措施的機制。



此外，《條例》亦訂明其他完善維護國家安全的法律制度和執行機制的條文，涵蓋包括執法權力、危害國家安全案件的一些刑事訴訟程序、維護國家安全一些機制和相關保障等事宜。

