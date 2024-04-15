蘇丹或陷入“全球最大饑餓危機”

中評社北京4月15日電／據新華社報導，4月15日，蘇丹武裝衝突滿一年。目前，交戰雙方蘇丹武裝部隊與蘇丹快速支援部隊仍無停火跡象。衝突已造成蘇丹約1.4萬人喪生，超過810萬人流離失所，約1800萬人糧食供應得不到保障。聯合國世界糧食計劃署敲響警鐘：蘇丹正經歷著世界最大的流離失所者危機，並可能急劇惡化為全球規模最大的饑餓危機。



當前，雖然國際社會的目光更多聚集烏克蘭危機和新一輪巴以衝突，但蘇丹衝突的影響並沒有因此而變小，外溢效應日益顯現，危險性和破壞性可能影響整個非洲甚至波及世界……



衝突現狀如何



蘇丹快速支援部隊領導人達加洛曾和蘇丹主權委員會主席兼武裝部隊總司令布爾漢一起推翻巴希爾政權。之後，雙方陷入激烈的權力爭奪。蘇丹武裝部隊致力於建立對全國軍隊的掌控權，而快速支援部隊則捍衛其獨立性。由於缺乏一個能夠有效調和雙方分歧的政治機構，去年4月15日，雙方在首都喀土穆大打出手，衝突驟起。



戰火延宕一年之後，衝突雙方目前在喀土穆、達爾富爾、科爾多凡等地持續交火，很難判斷哪一方占據上風。其中，圍繞喀土穆的爭奪最受矚目，目前快速支援部隊稱控制著喀土穆和北喀土穆90%以上的區域，而蘇丹武裝部隊則在喀土穆附近的恩圖曼市取得了一些進展，重新控制了國家廣播電視台總部和瓦德·巴希爾大橋等重要戰略要地。



一年來，持續衝突將蘇丹本就脆弱的經濟推向崩潰邊緣。



蘇丹經濟嚴重依賴農業，約65%的人口從事農業。2023年，蘇丹穀物產量幾乎減半，貿易中斷、物價上漲、人道主義援助物資進入受阻等因素導致糧食供給缺口進一步擴大。



蘇丹目前有180多萬人越境進入南蘇丹、乍得等國。世界糧食計劃署東非地區主管邁克爾·鄧福德2月就曾警告，蘇丹面臨著世界最大的流離失所者危機。雪上加霜的是，蘇丹約1800萬人面臨嚴重食物短缺。世界糧食計劃署執行幹事辛迪·麥凱恩3月再發警告，蘇丹持續近一年的武裝衝突可能使這個國家陷入“全球最大饑餓危機”。

