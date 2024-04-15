伊朗多地機場暫停航班運行

中評社北京4月15日電／據新華社引伊朗媒體14日報導，伊朗首都德黑蘭及多地機場取消了當天至15日清晨的航班運行。



伊朗伊斯蘭革命衛隊14日凌晨宣布向以色列目標發射了數十枚導彈和無人機。以方說，伊朗發射的無人機和導彈多數被攔截，以軍一處軍事基地被“輕微破壞”。



德黑蘭霍梅尼國際機場管理人員14日告訴伊朗學生通訊社，直至15日6時，所有從該機場起降的航班均被取消。



據路透社援引伊朗機場和航空管理部門的消息報導，由於伊朗西部空域仍然禁飛，從當天到15日清晨，從德黑蘭梅赫拉巴德機場和設拉子、伊斯法罕、布什爾、克爾曼、伊拉姆和薩南達季等地機場起飛的國內航班也被取消。



鑒於當前地區形勢，中東地區主要航空公司已經宣布取消部分航班，同時改變一些航班的航線。



以色列機場管理局說，以色列領空在關閉7小時後於當地時間7時30分重新開放，機場也於14日重新開放。另據多家媒體報導，同樣一度關閉領空的約旦、伊拉克和黎巴嫩三國14日已經重新開放領空。



伊朗駐敘利亞大使館領事部門建築本月1日遭導彈襲擊，13名死者中包括伊朗伊斯蘭革命衛隊高級官員。伊朗和敘利亞指認以色列發動這次襲擊。



伊朗發動報復性打擊後，以色列總理本雅明·內塔尼亞胡立即召開戰時內閣會議。《國土報》報導，內閣授權內塔尼亞胡及國防部長決定回應措施。以色列外交部長伊斯雷爾·卡茨14日接受以媒採訪時說，“我們說過，如果伊朗襲擊以色列，我們會襲擊伊朗。這話依然有效”。他表示，以色列正在仔細權衡，將以恰當方式對伊朗做出回應。