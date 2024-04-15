古特雷斯呼籲伊朗和以色列保持最大限度克制

中評社香港4月15日電／聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯為防止中東緊張局勢進一步升級呼籲伊朗和以色列保持最大限度克制。



TRT消，古特雷斯秘書長在應以色列呼籲緊急召開的安理會講話中指出，中東日益緊張的局勢對該地區和世界來說是危險的。



古特雷斯表示：“現在是保持克制、緩和緊張局勢的時候了。”他還說，聯合國譴責伊朗通過空襲進一步加劇該地區的緊張局勢。 古特雷斯提醒各方注意他發出的保持克制呼籲。



古特雷斯提醒聯合國譴責以色列（4月1日）對伊朗駐大馬士革大使館發動的襲擊，並表示，“應避免採取任何可能導致中東多條戰線發生軍事對抗的舉措。”



聯合國秘書長強調，加沙人道主義危機日益嚴重，該地區必須緊急停火，並指出每個人都有責任釋放人質並向該地區提供人道主義援助。



古特雷斯在講話結束時表示，“無論是該地區還是世界都無法承受新一場戰爭”。



美國、英國和法國常駐聯合國代表譴責伊朗對以色列的襲擊，俄羅斯常駐聯合國代表瓦西里·內本齊亞則提出了有關以色列上周針對伊朗駐大馬士革領事館襲擊的問題。內本齊亞說：“我們現在看到的結果是，根據國際法，對大使館的襲擊被視為是‘宣戰理由’。如果西方國家的大使館遭到襲擊，你會在這裡立即談論報仇。”



伊朗常駐聯合國代表阿里·卡里米·馬卡姆後來發表講話強調，聯合國安理會拒絕接受以色列對伊朗駐大馬士革領事館的襲擊。 馬卡姆說，以色列的這次襲擊明顯違反了國際法，某些國家，特別是美國和英國，在聯合國安理會阻止了這一問題，並表示，作為伊朗政府，他們行使了自衛權，襲擊目標是以色列的軍事設施。



以色列常駐聯合國代表吉拉德·埃爾丹則認為，伊朗實施這些和類似的襲擊是為了實現其政治野心並威脅地區和平，並評論說：“國際社會必須採取行動阻止伊朗。”



以色列4月1日對伊朗駐大馬士革領事館大樓進行空襲，造成伊朗革命衛隊7人死亡，其中包括2名將軍。



伊朗已宣布，以色列領事館襲擊意味著對該國領土的襲擊，他們將進行報復。



以色列也表示將對伊朗的襲擊做出回應。



前一天晚上，伊朗動用數百枚神風特攻隊無人機、彈道導彈和巡航導彈對以色列發動攻擊，並宣布擊中部分軍事目標。



以色列表示，大部分襲擊都被防空系統攔截，但一枚導彈擊中了南部的一個軍事基地。