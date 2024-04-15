【
大
中
小
】 【
打 印
】
阿曼暴雨造成至少12人死亡
http://www.CRNTT.com
2024-04-15 18:01:18
中評社北京4月15日電／據新華社馬斯喀特消息：據阿曼通訊社14日報導，阿曼當日暴雨引發洪水造成至少12人死亡。
阿曼國家緊急管理委員會搜救部門14日宣布，已有至少12人因車輛被急流衝走而喪生，死者包括11名阿曼公民和1名外籍人士，其中9名為阿曼學生，另有5人失蹤，搜救工作仍在繼續進行。
據報導，阿曼14日多省連降暴雨，引發部分地區洪水，一些學校因水位上漲而面臨危險。暴雨預計持續至17日，當局已提醒公眾注意避險。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
蒙古國因極寒天氣進入防災高度戒備狀態
(2024-02-15 10:47:16)
兩部門發布2024年1月全國自然災害情況
(2024-02-07 18:14:16)
印尼勒沃托比火山噴發
(2024-01-21 16:16:23)
俄羅斯堪太平洋海域發生5.4級地震
(2024-01-21 16:15:31)
巴西發生6.6級地震
(2024-01-21 14:46:45)
應急管理部發布2023年全國十大自然災害
(2024-01-20 14:10:17)
菲律賓發生山體滑坡造成至少2人死亡
(2024-01-20 11:40:43)
美國遭遇大範圍冬季風暴至少6人死亡
(2024-01-11 10:33:47)
中阿海軍艦艇舉行海上聯合演練
(2023-10-16 08:56:23)
利比亞德爾納市洪災遇難人數可能達2萬
(2023-09-15 16:14:41)