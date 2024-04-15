阿曼暴雨造成至少12人死亡

中評社北京4月15日電／據新華社馬斯喀特消息：據阿曼通訊社14日報導，阿曼當日暴雨引發洪水造成至少12人死亡。



阿曼國家緊急管理委員會搜救部門14日宣布，已有至少12人因車輛被急流衝走而喪生，死者包括11名阿曼公民和1名外籍人士，其中9名為阿曼學生，另有5人失蹤，搜救工作仍在繼續進行。



據報導，阿曼14日多省連降暴雨，引發部分地區洪水，一些學校因水位上漲而面臨危險。暴雨預計持續至17日，當局已提醒公眾注意避險。