在泰國感受申遺成功後的首個宋幹節

中評社北京4月15日電／據新華社報導，正值泰國宋幹節，在大城府，幾只被塗得色彩斑斕的大象在騎師指揮下，不時跳起舞來，並向過往的車輛和行人身上噴水，現場氣氛熱烈。



每年4月13日至15日是泰國傳統新年宋幹節，也稱潑水節，是泰國最重要的傳統節日之一。節日期間，人們以互相潑水的方式表達迎新祝福。2023年12月，泰國宋幹節被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產名錄。



在今年宋幹節系列活動開幕式上，泰國旅遊與體育部部長素妲婉表示，宋幹節被列入人類非物質文化遺產名錄，為向全世界宣傳泰國傳統新年提供了最好機會。泰國將通過以宋幹節為主題的一系列活動來提升泰國軟實力，以此吸引全球遊客，提振經濟。



作為申遺成功後的首個宋幹節，今年泰國多地舉辦盛大的慶祝活動，從首都曼谷到大城、清邁、普吉等熱門旅遊城市，大象戲水、水槍大戰、花車巡游等活動令人目不暇接。



“這是我第一次在泰國過宋幹節，感覺非常棒。”與大象戲水的狂歡讓來自中國上海的王少宏激動不已。王少宏在泰國工作，這次特意和中國同事一起在大城府過宋幹節。王少宏說，大象是泰國的國寶，這種經歷值得紀念。



泰國國家旅遊局大城府主任努巴卡說：“大象是泰國文化的象徵，大城府宋幹節的品牌活動就是與大象一起玩水，讓遊客感受泰國的文化魅力。”



曼谷的是隆路一直是宋幹節最熱鬧的地點之一，每年都會吸引不少外國遊客來到這裡。遊客們身著顔色鮮艶的衣服，在震耳欲聾的音樂聲中，拿著各式各樣的水槍，盡情享受打水仗的樂趣。



“在曼谷過宋幹節很開心。”這是英國女孩西婭第二次來泰國過宋幹節。她說，去年是在清邁，今年的宋幹節慶祝活動更豐富多彩，每個人都能玩得盡興。

