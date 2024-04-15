台南推宮廟博物館認證　號召宗教團體加入

台南市政府15日在古蹟台灣府城隍廟舉辦宮廟博物館認證徵件起跑記者會，市長黃偉哲（右二）呼籲各宮廟踴躍加入。（照片：台南市政府提供） 中評社台北4月15日電／台南市政府今天在古蹟台灣府城隍廟舉辦“宮廟博物館認證”徵件起跑記者會，市長黃偉哲出席廣邀寺廟或宗教團體加入，共同致力保存宗教傳統工藝作品，傳承文化珍寶。



《中央社》報導，黃偉哲致詞表示，許多人到海外旅遊時會造訪教堂或教會，除了欣賞建築之美，相關收藏品通常也具有很高藝術及典藏價值，而台南為台灣最早發展城市，擁有眾多歷史悠久廟宇，從建築本身、匾、法器、彩繪甚至門板，皆具高度歷史及藝術價值，如同一座座工藝博物館。



黃偉哲說，為協助廟宇保存工藝，台南市政府在2022年推動“宮廟博物館”計劃，今年度擴大辦理，凡是在台南市登記立案寺廟、宗教財團法人或宗教社會團體，自4月29日至5月10日止，皆可提出申請。



黃偉哲指出，入選廟宇或宗教團體將參加後續輔導培力工作坊，實地瞭解如何保存、維護及展示文物，開展更多元宗教文化推廣，讓更多人在信仰宗教同時，得以欣賞“鎮館之寶”，品味宗教工藝文化。



台南市政府文化局提供資料指出，自2022年起推動“宮廟博物館”計劃，藉由培力輔導、展示推廣，促進台南宮廟文物保存維護意識、推廣典藏工藝作品，並規劃認證制度，加深廟宇及市民對在地傳統工藝認同，目前有6間廟宇獲頒認證表揚。