中國圖書在巴黎圖書節廣受關注

中評社北京4月15日電／據新華社報導，要瞭解一個國家和這個國家的文化，“最好的方式就是閱讀”，因為閱讀要“靜下心來、花些時間”，法國譯者瑪麗昂·達爾布瓦說。她認為，中國社會、中國文化的諸多方面通過文學能得到更好呈現，對中國文學作品的譯介能幫助世界更好地感知中國。



在12日至14日舉行的2024年巴黎圖書節上，達爾布瓦在“共話中法精神”的文學沙龍現場接受了記者的採訪。在她身邊，是中國作家石一楓。達爾布瓦翻譯了石一楓的作品《三個男人》。



今年的巴黎圖書節上，有1150種中國圖書展示展銷，其中法文版逾四成。幾位中國作家也來到現場，與法國作家、譯者、讀者面對面交流。兩國出版社還合作舉辦了研討會、新書發布、版權輸出等多場活動。據中國出版代表團方面介紹，本次參展旨在以中法建交60周年為契機，講好中國故事，傳播中華文化，全面深化中法出版交流合作，促進中法文明交流互鑒。



連續三天，中國主題精品圖書展區的參觀者絡繹不絕，現場有中方志願者團隊為法方人士隨時答疑解惑。志願者組長閻曉彤說，在今年的展區，不僅文學、傳統文化、漢語言文字、漫畫等圖書受參觀者青睞，政治理論類圖書也吸引了不少讀者，“因為讀者想主動突破（西方社會中的）‘信息繭房’”。



法布裡齊奧掌握多門歐洲國家語言，目前正在學中文。他在琳琅滿目的中國文化圖書前駐足翻閱。“語言的背後，是一整套文化與哲學，我對此非常熱衷，”他說，“最初，令我著迷的是《道德經》，繼而我發現中國文化寬廣而深厚。”



卡拉是巴黎第三大學的大一新生，對法文版《潮北京》愛不釋手。這是一本北京網紅打卡地攻略，本屆巴黎圖書節期間發布了英、法、西、俄、阿多語種版本。“這本書寫作很清晰，插圖也非常美觀。讀下來讓人想去北京逛一逛。”

