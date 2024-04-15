“重車去，重車回”　吉林省中歐班列循環暢

中評社北京4月15日電／據新華社報導，近日，在吉林省長春市的遠達鐵路綜合貨場，一列滿載110標箱150台紅旗汽車的中歐班列緩緩駛出，一路駛向俄羅斯莫斯科謝利亞季諾站。2024年一季度，吉林省開行中歐班列達42列，同比增長68%；雙向運輸日趨均衡，回程班列達10列。從“重車去，空車回”，到如今的“重車去，重車回”，吉林省中歐班列循環更加通暢，進一步助力吉林拓寬對外開放通道。



長春是新中國汽車工業的搖籃。汽車一直是吉林的優質產業，也是吉林打造現代產業體系、推動轉型升級的重點領域。中歐班列讓商品車能夠實現“出廠即發運”。“通過中歐班列運輸商品車只需20天左右就能到達海外，相比海運等運輸方式，大大壓縮了運輸時間。”長春國際陸港發展有限公司總經理戴偉表示，汽車出口專列的開通，為客戶提供了綜合成本更低、運輸效率更高的海外發運選擇。



據瞭解，中國鐵路沈陽局集團有限公司長春鐵路物流中心擁有長春經滿洲里出境到莫斯科、長春經同江北出境到莫斯科2條深入歐洲的中歐班列的運輸通道。為促進中歐班列多拉快跑，鐵路部門積極為運輸企業量身打造服務方案，優先安排運力資源，優化作業流程，創新裝載方案，把住安全關口，全力提升中歐班列開行質量和開行效率。目前，吉林省開行的中歐班列已貫通俄羅斯境內近百個鐵路站點及歐洲30個城市站點，讓更多吉林本土貨物走出國門。



如今，不僅僅是汽車及機車配件，電子元器件、機械配件、輕工業品、輕紡織品等近15種品類的貨物都能搭乘中歐班列從吉林運往歐洲各地。“鋼鐵駝隊”行穩致遠，為加快建設吉林省對外開放新高地、形成暢通國內國際雙循環的重要通道樞紐、助力“一帶一路”高質量發展提供了強勁動能。