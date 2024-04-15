“中國天眼”發現快速射電暴爆發事件高度隨機

中評社北京4月15日電／據科技日報報導，“中國天眼”——500米口徑球面射電望遠鏡（FAST）又有新發現！利用“中國天眼”的豐富數據，中國科學院國家天文台李菂研究員帶領團隊提出了一種全新分析構架“Pincus－Lyaponov相圖”，能夠深入刻畫宇宙間的神秘爆發信號，有望最終揭示快速射電暴的起源。4月12日，該研究在“中國科技期刊卓越行動計劃”綜合性期刊《科學通報》上作為封面文章發表。李菂介紹，基於全新的相圖，團隊發現快速射電暴在時間—能量二元空間上游走接近所謂的布朗運動，也就是表現出了高度的隨機性。



快速射電暴是一種來自宇宙深處短暫而強烈的無線電波爆發。就像它的名字一樣，快速射電暴在千分之一秒的時間內能夠釋放巨大的能量，足夠驅動人類社會萬億年。2007年，人們第一次發現快速射電暴，但迄今為止，這些強大的能量是如何產生的還不得而知。



科學家猜測，蘊含著極高能量密度的所謂致密天體，比如中子星或者黑洞，很有可能是快速射電暴的起源。中子星的信號像燈塔一樣，規律地掃過地球，非常穩定。如果快速射電暴是由這樣的天體發射出來的，那麼能否看到規律出現的快速射電暴信號呢？遺憾的是，以往諸多研究試圖尋找快速射電暴在毫秒到秒量級的周期，但都以失敗告終。這就要求科學家重新考慮快速射電暴的發射方式。



《科學通報》雜誌同期發表了快速射電暴領域理論專家、美國內華達大學教授張冰的點評文章，稱“這一創新方法促使理論家深入思考爆發現象的物理機制，從而進一步應用於‘中國天眼’的大數據集合，檢驗其揭示的物理規律的普適性”。