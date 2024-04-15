法院在離婚案件中開展“關愛未成年人提示”

中評社北京4月15日電／據新華社報導，最高人民法院15日發布意見，在涉及未成年子女的離婚案件中開展“關愛未成年人提示”工作，避免離婚糾紛對未成年人產生不利影響，維護未成年人身心健康。



根據這份《最高人民法院關於在涉及未成年子女的離婚案件中開展“關愛未成年人提示”工作的意見》，人民法院應當依據民法典和相關法律規定，依托真實案例，向離婚案件當事人提示和強調父母對未成年子女的法定義務和權利，以及違反法律要承擔的不利後果等。



法院提示，解除婚姻關係應當謹慎。即使解除婚姻關係，也應當關注未成年子女心理健康和情感需求，妥善處理撫養、探望、財產等相關事宜。此外，父母任何一方均不得違背最有利於未成年人原則，以搶奪、藏匿未成年子女等方式爭奪撫養權，否則可能承擔不利後果；情節嚴重的，人民法院可予以罰款、拘留，構成犯罪的，還將依法追究刑事責任。



法院同時提示，離婚後，父母對子女仍有撫養、教育、保護的權利和義務。父母雙方均應全面履行生效法律文書確定的支付撫養費、配合對方行使探望權等義務，相互協商配合，切實維護未成年子女合法權益。未成年子女造成他人損害的，父母雙方應當依照民法典相關規定共同承擔侵權責任。



最高法要求，各地人民法院可以根據實際情況，確定“提示”內容。以線上、線下等多種途徑，通過口頭告知、現場提示閱讀、播放視頻、制發“提示卡”或“提示手册”等多種形式，在立案、訴前調解、審理、執行等各階段開展“關愛未成年人提示”工作。必要時可以結合家庭教育指導工作進行。在撫養糾紛、探望權糾紛、監護權糾紛、同居關係糾紛等涉及未成年子女的案件中，也可以參照離婚案件，開展“關愛未成年人提示”工作。