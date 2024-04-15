趙少康促柯P想清楚　三黨角逐只會保送綠

針對地方公職6場補選日前出爐，趙少康在臉書發文表示看法。(照：趙少康臉書) 中評社台北4月15日電／地方公職6場補選結果13日出爐，中國國民黨拿下5席，其中在麥寮鄉長補選，民眾黨支持的候選人林宜豊僅拿下2048票，落居第3名。對此，前中廣董事長趙少康在臉書發文表示，一場用民眾黨主席柯文哲為號召的選戰打成這個樣子，“我要是柯文哲，早就請辭黨主席負責了”。他喊話柯文哲，三角督的結果，就是讓民進黨得了便宜。



趙少康臉書全文如下：



民眾黨成麻煩製造者？



周末有6個地方補選同步實施，國民黨贏了5個，只輸掉麥寮鄉長，但是得票率大幅成長超過一成，選得不差，可惜再度出現藍綠白三角督，又讓民進黨坐收漁翁之利。



為了麥寮鄉長補選，柯文哲到雲林住了9天，一副勢在必得的態勢，顯然他是認為自己在“總統”選戰得票不錯，可以再度發動“小草”大軍，掀起麥寮奇蹟。沒想到，代表民眾黨參選的林宜豊得票率（11.03%），比他前年用無黨參選的得票（12.95%）還低。



一場用柯文哲為號召的選戰打成這個樣子，我要是柯文哲，早就請辭黨主席負責了。因為這場選舉，從決定參戰就是策略錯誤，三角督的結果，就是讓民進黨得了便宜，黨主席必須為這項決策負責，更不用說，黨主席還去long stay親自督軍，最後讓民眾黨元氣大傷，怎麼好意思想混過去就算了？



麥寮鄉長補選再度印證：民眾黨想自己選贏不容易，但是要扯國民黨後腿，讓綠營當選綽綽有餘。雖然麥寮鄉長藍白合計得票還是比民進黨，但是差距很小，當在野分裂，除了選票分散，支持者投票意願也會降低，幾乎注定就是民進黨得利。



奉勸智商157的柯文哲要想清楚自己以及民眾黨未來扮演的角色，雖然需要確保政黨主體性，但是每次都要搞成三角督，結果就只會保送民進黨，讓民眾黨成為“麻煩製造者”，甚至成為“扯國民黨後腿者”，大幅欠缺正當性。



除了民眾黨選得難看，民進黨更是，前民進黨籍麥寮鄉長賄選遭解職，才需要補選，這次民進黨不敢推人，許忠富明明是民進黨員，卻以無黨籍參選。虎尾鎮長補選，民進黨提名的林明正慘敗，得票率衹有11.7%，比前年民進黨的虎尾鎮長得票率少了13%。民進黨執政不利、民心向背，再度被證明。

