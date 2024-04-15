羅智強：“國會”改革踏出第一步！歷史一刻

國民黨“立院”黨團總召傅崐萁（右三）及藍委羅智強等人。（照:羅智強臉書） 中評社台北4月15日電／“立法院”司法及法制委員會今天併案審查“國會”改革法案，針對“國會”聽證調查權的“立法院”職權行使法修法，綠營不滿逐條討論時未好好討論，提出40次散會動議，但均失敗。審查結果，全數條文保留，須交由黨團協商。



今天的會議歷經6個多小時討論，全數條文均保留送朝野協商。國民黨“立委”羅智強在臉書發文表示，歷史一刻，“國會”改革踏出第一步！



針對“國會”改革相關修正草案，國民黨“立委”及台灣民眾黨“立法院”黨團所提版本，涉及擴大“立法院”調查權、“總統”“國情報告”採即問即答等。民進黨“立法院”黨團所提“國會”改革法案，重點包括要完備同意權行使程序，採調查權、調閱權雙軌制等。



羅智強臉書全文如下



歷史一刻，“國會”改革踏出第一步！



“立法院”司法法制委員會今天審查藍白黨團提出的“國會”聽證調查、藐視“國會”罪、正副院長選舉記名投票等“國會”改革法案。



民進黨為了阻撓，竟提出40次散會動議，經表決全遭否決。“國會”改革法案完成初審，送出委員會。



“國會”聽證調查、藐視“國會”罪、正副院長選舉記名投票，都是民進黨過去高舉的“國會”改革；現在卻一直跳針說“毀憲亂政”，阻擋改革。



相關法案已歷經委員會詢答、3次公聽會深入討論，但為阻擋法案通過，民進黨仍持續藉程序發言、大體討論拖延議事進行，甚至不斷提出散會動議，技術性杯法案審查。



從上午9點到下午4點，共表決民進黨所提議事變更、譴責主席、散會動議44案。



藍白寸土不讓，國民黨6票加民眾黨1票，對上民進黨6票，44次否決民進黨提案！



為改革而拚，民進黨不要挑戰我們的決心。



不管接下來民進黨要使出什麼手段，我們都奉陪到底！一定讓“國會”改革完成三讀，讓陽光照進“立法院”！